Palinuro: agriturismo offre pranzo di Natale gratis per famiglie in difficoltà

CENTOLA. Pranzo a domicilio per chi è in difficoltà. E’ questo l’encomiabile gesto di Vincenzo Merola, titolare dell’agriturismo di Palinuro Isca Delle Donne. L’iniziativa si concretizzerà con la collaborazione di Maria Di Vece, responsabile della Protezione Civile, insieme ai volontari e alle Guardie Ambientali. Il 25 dicembre dalle ore 11:30 alle ore 13:00 verrà consegnato il pranzo a domicilio su tutto il comprensorio del comune di Centola. Il tutto gratuito e nell’anonimato. Chiunque può richiederlo, con un occhio di riguardo per chi ha bisogno.

Una delle aziende agricole leader nel settore, “Isca Delle Donne” consegnerà un menù completo per ogni membro della famiglia che prevede: pasta al forno con legumi, pollo con patate e dolce natalizio.

Per poter richiedere il pranzo di Natale è possibile contattare numeri 3491396559 oppure 3204041971. Il tutto sarà gestito osservando le normative vigenti anti covid.