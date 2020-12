Intitolata a Luigi Morello la caserma dei vigili del fuoco di Sala Consilina

Su iniziativa del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Rosa D’Eliseo il Ministero dell’Interno ha accettato la richiesta di intitolare la sede dei caschi rossi di Sala Consilina al Capo Reparto Luigi Motello. Non è stato possibile fare una cerimonia di intitolazione in occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, per le restrizioni del momento ma dal distaccamento puntano ad organizzare una degna cerimonia in primavera (covid permettendo).

Luigi Morello, originario di Teggiano, è morto lo scorso marzo, vittima del coronavirus, lasciando un senso di profondo dolore in tutto il comprensorio del Vallo di Diano. Aveva 53 anni.