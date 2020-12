Castellabate, boom di contagi: sono 21

Brutte notizie sul fronte contagi nel comune di Castellabate. Sono infatti ben 21 le nuove positività registrate nella giornata di oggi nel comune di Benvenuti al sud. La notizia è stata resa nota dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Nelle 48 ore precedenti si erano segnalati 9 casi, numero che lasciava presagire un aumento dei contagi sul territorio. E infatti, proprio dalla ricostruzione dei contatti e da uno screening predisposto da Comune e ASL, sono emerse ulteriori positività. Un numero notevole che rischia di salire ancora nei prossimi giorni.

A chiarire la situazione è proprio il primo cittadino:

“Oggi purtroppo, le notizie che ho il dovere di comunicarvi fotografano una situazione molto complessa. Qualche giorno fa ero quasi certa che con la guarigione della stragrande maggioranza dei nostri concittadini avremmo potuto trascorrere un Natale più sereno ed invece il trend dei casi di positività è, in questi giorni, aumentato notevolmente.

L’ASL infatti, oggi, mi ha comunicato che 21 nostri concittadini sono risultati positivi.

QUASI TUTTI RISIEDONO NELLA FRAZIONE ALANO ED È PER QUESTO CHE AD ULTERIORE TUTELA DELL’INTERA COMUNITÀ ABBIAMO OGGI EFFETTUATO UNO SCREENING CON TEST RAPIDO ANTIGENICO.

SU 184 PERSONE SOLTANTO 7 RISULTANO POSITIVE, dato appena comunicatomi.

Ci tengo a sottolineare che la localizzazione del contagio non può e non deve assolutamente alimentare la fantasia collettiva e l’ancora più ignobile calunnia.

Capisco che un numero crescente di contagi possa determinare uno stato di preoccupazione ma non è la caccia all’untore la risposta. Voglio ribadire che affrontiamo ancora un nemico invisibile al quale siamo tutti inconsapevolmente esposti.

Voglio che venga posto un freno alle inutili chiacchiere, rassicurandovi che stiamo operando costantemente, insieme alle autorità preposte, al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del contagio.

Auguro a tutte le persone positive una pronta guarigione .

Da domani vi ricordo che saremo in Zona Rossa e qualsiasi spostamento non necessario va assolutamente evitato.

Comprendo il desiderio di condividere questi momenti di festa con i propri cari ma vi invito fortemente ad evitare qualsiasi occasione di incontro o visita che possa determinare situazioni a rischio.

Ognuno di noi può, inconsapevolmente, essere veicolo di contagio per gli altri, non dimentichiamolo mai“