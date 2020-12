A Piano Vetrale e Perito un concorso per il presepe più bello

“Te piace u Presepe?”, s’intitola così il concorso per il presepe più bello che si terrà a Piano Vetrale e Perito; il nome ricorda la frase ripetuta più volte da Luca Cupiello al figlio Tommasino durante la famosa commedia “Natale in Casa Cupiello”.

Il concorso, organizzato a Piano Vetrale dalla parrocchia “SS.Elia e Sofia” in collaborazione della Pro Loco “Paolo De Matteis”, e a Perito dalla parrocchia “San Nicola di Bari“, quest’anno si svolgerà interamente online e ha lo scopo di incentivare l’allestimento del presepe in famiglia, segno natalizio della tradizione cattolica. Le famiglie che intendono partecipare dovranno inviare a mezzo mail una foto panoramica del proprio presepe all’indirizzo donmarcotorraca@gmail.com entro e non oltre le ore 15.00 di domenica 27 dicembre.

Le foto dei presepi saranno poi pubblicate rispettivamente sulle pagine Facebook “parrocchia piano vetrale” e “parrocchia San Nicola di perito”; risulterà vincente il presepe che alle ore 15.00 del 3 gennaio 2021 otterrà più “like” dagli utenti social, la votazione dovrà avvenire direttamente sulla pagina indicata e non su eventuali condivisioni da parte di terzi. La premiazione del presepe vincitore si svolgerà il 6 gennaio al termine della celebrazione dell’Epifania.