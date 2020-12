Policastro, “relitti” in spiaggia: c’è l’esposto

E’ stato inviato un esposto per la presenza di tre relitti di lidi sulla spiaggia alla destra del Bussento, area protetta e contigua al Parco, a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina. Lo rende noto Paolo Abbate, attivista per l’ambiente.

“I tre stabilimenti balneari risultano allestiti a pochi metri dalla battigia e pertanto sottoposti alle forti mareggiate che l’anno passato ed a dicembre dell’anno in corso hanno distrutto in parte le costruzioni in legno probabilmente amovibili“, spiega.

“Sono rimasti dall’anno passato non funzionanti e ancora attualmente, evidentemente per le norme anti Covid, abbandonati sulla spiaggia del Bussento, provocando un pericolo per la presenza appunto di resti lignei sull’area, cosparsa altresì di rifiuti . Altre mareggiate future avverranno molto probabilmente nell’area, danneggiando i relitti ulteriormente”, spiega l’attivista.

Di qui l’appello al Prefetto, al sindaco di Santa Marina e alla Procura di verificare la situazione e di provvedere ad eliminare i suaccennati pericoli nell’area protetta.