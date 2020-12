L’almanacco del 22 dicembre 2020

E’ il 357° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 9 giorni.

Santi del giorno

San Demetrio di Ostia (Martire)

Santa Francesca Saverio Cabrini (Vergine)

Sant’Onorato di Ostia (Martire)

San Floro di Ostia (Martire)

San Flaviano (Martire)

Sant’Onorato di Tolosa (Vescovo)

Etimologia

Demetrio, deriva dal greco Demetrios, latinizzato in Demetrius, significa “dedicato a Demetra”, divinità greca della terra, della fecondità e dell’oltretomba; il nome della dea è a sua volta composto dalla parola dorica de- “terra” e da meter “madre”, e significa quindi “Madre Terra”.

Proverbio del giorno

Dicembre, davanti t’agghiaccia e di dietro t’offende.

Aforisma del giorno

Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario. (Peter Ustinov)

Accadde Oggi

1947 – La Costituzione italiana è approvata

1970 – Esce al cinema Lo chiamavano Trinità…

Sei nato oggi?

Diplomazia e capacità di adattarti alle circostanze ti permetteranno di raggiungere molto in fretta gli obiettivi che ti prefiggi. Un grande amore ti porterà a riconoscere quali sono per te le cose più importanti: da quel momento dedicherai le tue migliori energie al partner ed ai figli e trascorrerai il resto dei tuoi giorni in grande serenità.

Celebrità nate in questo giorno

1966 – Alex Baroni

1928 – Piero Angela

Scomparsi oggi

1991 – Walter Chiari

1989 – Samuel Beckett

2014 – Joe Cocker

2002 – Joe Strummer