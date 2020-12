Karate Poseidon, buon risultato all’eOpen di Toscana

Grande soddisfazione per il Karate Poseidon del Maestro Ferdinando Polito all’eOpen di Toscana patrocinato dal comitato regionale FIJLKAM Toscana e Karateka.it. Il regolamento prevedeva la registrazione di un video sia nella specialità Kata sia nella specialità Kumite e caricato attraverso la piattaforma Sportdata riconosciuta dalla WKF. Hanno preso parte all’evento numerosi atleti da tutto il mondo.

Cinque atleti del Dojo capaccese pestano hanno partecipato all’evento con risultati molto importanti.

Luca De Francesco conquista una fantastica medaglia d’argento nella specialità ekumite ( combattimento simulato con bersaglio fisso) Medaglia di Bronzo nella specialità Kata (forme) per Davide Di Flora, Giulia Brenca e Tommaso Pappalardo. Ottima prova anche per gli atleti Fabio Esposito e Francesco Pappalardo che non hanno raggiunto il podio ma si sono distinti per personalità e tenacia.

“Un ottimo risultato in una gara open dal valore importante – afferma il Maestro Polito – un premio a questi ragazzi che in un momento difficile continuano a coltivare la loro passione, inoltre a nome di tutto il Karate Poseidon auguri di Buone Feste”.