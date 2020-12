Casalbuono: a fuoco capannone, intervengono i vigili del fuoco

CASALBUONO. Attimi di paura questo pomeriggio tra i comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Un incendio è divampato all’interno di un capannone industriale. All’interno erano presenti materiali infiammabili, bombole di ossigeno, gasolio ed altri combustibili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capodistaccamento Eugenio Siena.

I caschi rossi hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sul rogo che ha creato non pochi danni.

La struttura è stata poi messa in sicurezza. Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio. Non si registrano feriti.