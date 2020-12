Capaccio Paestum: interventi sulle strade con fondi risparmiati

CAPACCIO PAESTUM. Con i fondi risparmiati interventi sulle strade del territorio. L’amministrazione comunale ha deciso di destinare risorse derivanti da precedenti mutui per effettuare alcune opere su arterie che si presentano in pessimo stato o che comunque hanno bisogno di manutenzione.

Nello specifico sono 32 i vecchi mutui da cui attingere; dopo l’esecuzione delle opere sono emerse economie per circa 410 mila euro.

Lavori sulle strade: fondi risparmiati da altre opere

Nelle specifico l’amministrazione comunale ha avuto la possibilità di risparmiare su interventi relativi a pubblica illuminazione, sistemazione degli impianti sportivi, edifici scolastici, rete fognaria ed altri piccoli interventi eseguiti negli ultimi anni dalle varie amministrazioni che si sono seguite a palazzo di città.

Le opere

I lavori sulle strade, seppur serviranno soltanto per tamponare alcune criticità, risultano necessari alla luce delle condizioni in cui versano talune arterie in particolare di Capaccio Scalo e Rettifilo, laddove negli ultimi tempi sono state eseguite anche opere pubbliche che hanno rovinato il manto stradale.

A Capaccio Scalo da alcuni giorni sono iniziati anche gli attesi lavori per via Magna Graecia, da tempo attesi.