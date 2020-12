Agropoli, emergenza covid: prorogati i permessi per le ztl

AGROPOLI. Prorogati i permessi per le ztl nel territorio del comune di Agropoli. E’ quanto ha previsto il comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia.

A fine anno sarebbero dovuti scadere i permessi già rilasciati per l’accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane. A causa dell’emergenza covid, però, il comandante ha ritenuto opportuno prorogarli oltre il 31 dicembre.

Permessi ztl: proroga fino a marzo

Nel dettagli i permessi concessi agli aventi diritto saranno validi fino al prossimo 31 marzo; l’ordinanza non è valida per i permessi provvisori, sia quelli che scaduti che quelli in scadenza.

Le novità per sosta e fermata

Dal comando di Polizia Municipale, intanto, emergono novità anche sul fronte viabilità: arrivano un nuovo stallo di sosta per i disabili e uno per il carico e scarico merci in via Emanuele Di Sergio.

In via Marconi istituto il divieto di sosta e fermata, ambo i lati, fino al civico 4.