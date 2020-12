Trentinara: arriva la casa dell’acqua

TRENTINARA. Inaugurata la casa dell’acqua. Si tratta di un distributore per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata, posizionato in località Cancelli (altezza dell’incrocio Via Europa-SP 13-SP 83). Oggi il taglio del nastro. L’attivazione dell’impianto, permetterà una riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.

La “Casa dell’acqua” garantirà la distribuzione a costi ridotti della risorsa idrica naturale, gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata; si tratta di un moderno impianto di erogazione per la distribuzione di acqua naturale e frizzante tecnologicamente avanzato, in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto.

“Questo pomeriggio abbiamo inaugurato la Casa dell’Acqua. Diamo la possibilità ai nostri cittadini, non solo di usufruire di un servizio utile, comodo e conveniente, ma contribuiamo con piccoli gesti a rendere il nostro paese sempre più libero dalla plastica nel rispetto dell’ambiente“, il commento del sindaco Rosario Carione.