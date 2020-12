L’almanacco del 21 dicembre 2020

E’ il 356° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 10 giorni.



Santi del giorno

San Pietro Canisio (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Glicerio di Nicomedia (Martire)

San Michea (Profeta)

San Temistocle di Licia (Martire)

Sant’Anastasio il Giovane (Martire)

Etimologia

Temistocle, derivante dal greco “Themistokles”, latinizzato in “Themistocles”, significa “che ha gloria per la giustizia” e riprende il nome del generale ateniese del V secolo a.C. Attualmente è poco diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Nella coda sta il veleno.

Aforisma del giorno

L’unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è quando andavo a scuola. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1913 – Primo esempio di parole crociate

1900 – Landsteiner scopre i gruppi sanguigni

1937 – Primo lungometraggio Disney

Sei nato oggi?

Il tuo scopo nella vita è chiaro: vuoi emergere e raggiungere una posizione importante. Per riuscirci devi però superare l’indecisione e i tentennamenti che spesso ti sono di ostacolo. Arte e commercio ti sono particolarmente congeniali; un socio più maturo e riflessivo ti sarà d’aiuto. In amore avrai due rapporti importanti e il tuo matrimonio ti favorirà nella carriera.

Celebrità nate in questo giorno

1937 – Jane Fonda

1940 – Frank Zappa

Scomparsi oggi

1991 – Walter Chiari

1824 – James Parkinson

1928 – Luigi Cadorna

1940 – Francis Scott Fitzgerald

1950 – Trilussa

2002 – Giò Pomodoro