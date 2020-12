“Una domenica al Piranesi”: l’istituto aprirà virtualmente le sue porte

Oggi, domenica 20 dicembre, l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum aprirà virtualmente le sue porte agli studenti delle scuole medie in occasione dell’open day. L’incontro, dal titolo “Una domenica al Piranesi”, si svolgerà dalle ore 17.00 alle 18.00. Saranno presentati i diversi laboratori, le discipline e le attività svolte dall’istituto.

Da diversi anni l’IIS IPSAR Piranesi organizza numerose attività di orientamento sia presso la sede centrale dell’ex Ambassador in via Magna Grecia (località Santa Venere) che presso le sedi associate di Gromola e di Matinella (Albanella).

Dato che in questo periodo le piattaforme digitali costituiscono il principale mezzo di svolgimento delle attività didattiche, anche incontri di questo tipo sono organizzati nella stessa modalità.

Sarà possibile partecipare cliccando qui:

http://meet.google.com/nky-hswa-qeh

Già nelle scorse settimane sono state organizzati diversi info day, ovvero incontri di orientamento nel corso dei quali è stata presentata agli studenti l’offerta formativa dell’istituto, composta dai seguenti indirizzi: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita.

È inoltre in programma un ulteriore open day il prossimo 16 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 sulla piattaforma Google Gsuite.

L’open day costituisce per gli studenti delle scuole medie un appuntamento molto importante, poiché offre loro un’interessante possibilità di orientamento, indirizzandoli verso una scelta corretta e consapevole.