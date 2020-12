Ogliastro, dall’amministrazione un regalo “goloso” ai più piccoli

L’Amministrazione comunale di Ogliastro Cilento non rinuncia alla tradizione di consegnare un dono ai bambini del paese. Il Sindaco Michele Apolito non potendo fare il consueto giro prenatalizio delle scuole, ha voluto donare, comunque, ai più piccoli un “goloso” pensiero.

Un gesto di vicinanza in un momento particolarmente difficile per tutti.

I doni verranno consegnati a domicilio, a partire da domani mattina, a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dall’Amministrazione con tutte le dovute precauzioni.