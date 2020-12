L’almanacco del 20 dicembre 2020

E’ il 355° giorno dell’anno, 51ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 11 giorni.

Santi del giorno

San Domenico di Silos (Abate)

San Zeffirino (o Zefirino, Papa)

San Liberato (Liberale, Martire a Roma)

Sant’Ursicino del Giura (Eremita e Fondatore)

Etimologia

Domenico, deriva dall’aggettivo latino “Dominicus”, che in età cristiana assunse il significato di “consacrato al Signore”. Divenuto nome proprio nel IV secolo, fu imposto nel Medioevo ai bambini nati di domenica, come lode al Signore. E’ molto diffuso in Italia, soprattutto nel Sud.

Proverbio del giorno

Dicembre innevato, contadin fortunato.

Aforisma del giorno

Spesso c’è meno sofferenza a perdere la propria vigna che a difenderla in una causa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1971 – Fondazione di Medici Senza Frontiere

1946 – La vita è meravigliosa debutta al cinema

Sei nato oggi?

Il lavoro è il centro della tua vita. Sei attivo, instancabile e molto creativo. Potrai occuparti di scienza, commercio e antichità. A volte la tua impazienza ti porta a trascurare i consigli degli altri, compresi quelli che sarebbe invece bene ascoltare. In amore devi imparare ad essere più disponibile e a riservare più tempo ed attenzione al partner.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Gigliola Cinquetti

1906 – Fernanda Gattinoni

Scomparsi oggi

1991 – Walter Chiari