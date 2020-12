La ricetta: biscotti morbidi con naspro cilentano

Che sia Natale, Pasqua o Carnevale i dolcetti con il naspro sono sempre ben accetti. Il naspro cilentano si sposa bene con diversi tipi di dolci, era “lui” l’ingrediente principe dei dolci delle feste: dai taralli alla zita passando per biscotti, ciambelle e quadrotti di pan di spagna.

Vediamo come preparare i biscottoni

In una terrina miscelare 250 gr di farina, 100 gr di zucchero bianco e 8 gr di lievito per dolci. Al centro della miscela mettere un uovo intero, 40ml di olio e il succo di mezzo limone. Lavorare il tutto fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Per il naspro

Iniziare a lavorare con delle fruste elettriche un albume con una strizzata di limone e aggiungere pian piano dello zucchero al velo fino ad ottenere un composto denso e cremoso. Il limone è fondamentale nella preparazione del naspro (glassa reale) perché gli dona lucentezza oltre ad un leggero retrogusto amabile.

Creare delle palline poco più grandi di una noce dandogli una forma leggermente allungata e schiacciarli fino ad avere una forma ovale di circa 3 mm di spessore. Infornare a 180° per circa 10 minuti. Lasciare intiepidire i biscotti e cospargerli di naspro e confettini colorati infornare per circa 3 minuti a 70°. Questa è la tradizionale forma antica, se si vuole modernizzare la forma basta stendere l’impasto con un mattarello e tagliare con dei coppapasta o con delle formine.