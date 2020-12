Ascea programma nuove opere pubbliche sul territorio

Il Comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, programma interventi di riqualificazione da porre in essere sul territorio. L’amministrazione vuole farsi trovare pronta a candidare opere a finanziamento e per questo ha dato mandato agli uffici di avviare gli iter progettuali. Dal 2021 sarà possibile usufruire delle risorse della nuova programmazione (2021-2027) dell’Unione Europea. Ecco perché è necessario non farsi trovare impreparati.

Diverse le opere che l’amministrazione comunale punta a concretizzare: tra queste la realizzazione di marciapiedi in località Stampella, sia nel tratto di via Matteo Mazziotti (in questa sede verrà sistemata la strada confinante col canale) che in quello in direzione della Chiesa; la realizzazione una piazzetta con annesso parcheggio in località Salice; la riqualificazione piazza Fierro; il completamento della rete fognaria in località Catona.

E ancora: la sistemazione degli immobili pubblici in zona Ascea Alta nel ”Giardino degli Ulivi” e di realizzazione di una strada in via della Vecchia Fontana, oltre che nelle vie Chiaviola e Sporgente.

L’Ente, inoltre, ha quale obiettivo quello di realizzare opere di risparmio energetico dei cimiteri e delle varie strutture comunali.