Agropoli, impianti pubblicitari abusivi: disposta la rimozione

AGROPOLI. Il Comune rimuoverà degli impianti pubblicitari posizionati sul territorio comunale senza autorizzazione o in difformità della stessa. Due le ordinanze firmate dal responsabile dell’area economico-finanziaria, entrate tributarie, informatica, Giuseppe Capozzolo. Entrambe sono riferite a degli impianti siti in via Pio X di fronte all’ospedale civile di Agropoli e delle dimensioni di 6 metri x 3. Già nel gennaio scorso il Comune ravvisò che gli impianti pubblicitari erano stati “installati abusivamente sul territorio comunale”, tant’è che fu ordinato ai proprietari (una ditta di Salerno, l’altra di Agropoli) di provvedere alla loro rimozione.

Ciò, però, stando a quanto indicato nei documenti dell’Ente, non sarebbe avvenuto nonostante un’ulteriore nota inviata lo scorso 13 agosto. Per questo, scaduti i termini per ottemperare alla precedente ordinanza, il funzionario comunale ha disposto “l’immediata rimozione dell’impianto pubblicitario non rimosso installato abusivamente sul territorio comunale in via Pio X”.

Le spese per l’esecuzione saranno addebitate agli autori delle violazioni cui è sarà notificato il divieto di installare nuovi impianti o spazi pubblicitari in assenza dei prescritti titoli. Gli impianti rimossi saranno custoditi in depositi comunali e qualora non ne venga chiesta la restituzione l’Ente potrà precedere anche alla vendita.