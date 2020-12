A Laurino un contest fotografico dedicato al Natale

Continuano le iniziative nel Cilento per coinvolgere da casa i cittadini in questo periodo natalizio abbastanza particolare e delicato. Anche a Laurino hanno deciso di organizzare un contest fotografico per la popolazione.

A farlo è stato il “Forum dei giovani” del comune. Per partecipare al concorso è necessario scattare semplicemente una foto rappresentativa del Natale e inviarla alla pagina Facebook del “Forum dei giovani di Laurino”, raccontando anche come si sta affrontando il Natale in questo periodo.

Inviando la foto al Forum, si accetta che questa venga poi pubblicata sulle varie pagine social. La foto vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace”.

Al vincitore non spetterà un premio in denaro, ma un regalo simbolico. Il concorso ha avuto inizio il giorno 15 dicembre 2020 e terminerà il giorno 1 gennaio 2021, giorno della premiazione.

Una piccola iniziativa che permetterà ai cittadini di interagire a distanza e rendere più lieto questo Natale.