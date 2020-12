Covid, morta paziente di San Giovanni a Piro ricoverata ad Agropoli

“Purtroppo oggi dobbiamo registrare il primo decesso per Covid-19 nel nostro Comune. La mia più affettuosa vicinanza alla famiglia per questa dolorosa perdita e i sentimenti di più profondo cordoglio” . Con questo post pubblicato sulla propria pagina Facebook il Sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo comunica ai propri concittadini il decesso di una 89enne, A.D.C., amata da tutti in paese, ricoverata presso il covid hospital di Agropoli.

“Seppure il virus è stato una concausa, questo evento luttuoso deve farci capire, se ancora ce ne era bisogno, che dobbiamo agire responsabilmente, soprattutto per salvaguardare le persone più deboli per età e per patologie sofferte. Perciò facciamo della responsabilità il nostro imperativo”, continua il post del sindaco Palazzo che invita tutti al rispetto delle regole soprattutto in questo momento.