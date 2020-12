Castelnuovo Cilento: ok al fitto due locali del Mercato Coperto

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, ha deciso procedere alla locazione di alcuni locali facenti parte del Mercato Coperto, di proprietà comunale, sito alla località Arbosto, nella frazione Velina. Il primo è un locale ad uso ufficio, il secondo un capannone sito nella parte sottostante dello stabile.

Nel mese di novembre era pervenuta all’Ente una richiesta di concessione in locazione di strutture comunali e nello specifico di un locale da adibire ad ufficio ed una struttura coperta da utilizzare per deposito di macchinari, attrezzature e materiale di produzione.

L’Ente ha dato il via libera alla locazione. In questo modo entreranno nelle casse dell’Ente 9000 euro, ovvero 750 euro mensili. Dal canone sono da considerarsi escluse le spese; l’aggiudicatario, inoltre, si farà carico della manutenzione e adeguamento in base alle proprie necessità.