VIDEO | Cilento: i ricordi della Seconda Guerra Mondiale

“Quali sono i tuoi ricordi della guerra mondiale?”

E’ questa la domanda che Antonio Ferolla, videomaker cilentano, ha fatto ad alcuni anziani del territorio. La guerra, e come il Cilento e i cilentani hanno vissuto quel periodo, è l’argomento del nuovo straordinario documentario realizzato. La clip non rappresenta solo una importante testimonianza di una delle fasi più importanti e tragiche della storia del Cilento, ma anche un documento da conservare poiché, come spiega lo stesso Antonio Ferolla, permette di preservare fonti e notizie che piano piano stanno scomparendo e si stanno dimenticando.

Quello dedicato ai ricordi della Guerra Mondiale è soltanto l’ultimo documentario che Antonio Ferolla ha prodotto per raccontare il Cilento di una volta.