Meteo: weekend tra freddo e nuvole

Una temporanea rimonta anticiclonica determina condizioni di tempo stabile con nuvolosità stratiforme di passaggio. I primi segnali di cedimento dell’alta pressione si faranno strada oggi quando da una blanda saccatura atlantica si isolerà una circolazione depressionaria tra Algeria e Tunisia: su Cilento, Vallo di Diano e Alburni subentreranno correnti più umide dai quadranti meridionali. La nuova fase instabile, alimentata dai venti di Levante e Scirocco, entrerà nel vivo tra la serata di sabato e la giornata di domenica interessando principalmente Sicilia, Calabria e parzialmente il Golfo di Policastro.

Le previsioni

VENERDÌ: da un blando cavo d’onda di matrice atlantica si isola un minimo depressionario sull’Algeria; l’anticiclone cede ulteriormente e subentrano dunque più umide correnti meridionali, foriere di cieli nuvolosi sull’intero comprensorio. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli o moderati, tendenti a disporsi da E-SE in Sicilia e da E-ENE . Mari: poco mossi.

SABATO: la circolazione depressionaria algerina risale alla volta della Tunisia: sotto l’afflusso di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali ma saranno interessate inizialmente le regioni meridionali. Cilento, Diano e Alburni avranno una giornata discreta con sterile nuvolosità stratiforme in transito. Temperature massime in calo. Venti moderati di Levante e Scirocco. Moto ondoso dei mari in generale intensificazione.

DOMENICA: ancora nuvolosità con fenomeni isolati e di modesta entità. Temperature stazionarie. Venti deboli orientali. Mari mossi o molto mossi.

LUNEDI‘: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in intensificazione; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare mosso.