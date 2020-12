L’almanacco del 18 dicembre 2020

E’ il 353° giorno dell’anno, 51ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 13 giorni.

Santi del giorno

San Graziano (Gaziano) di Tours (Vescovo)

Santi Rufo e Zosimo (Martiri)

San Flavito (Eremita)

Etimologia

Graziano, dal latino “gratus”, “grato”, nacque il “cognomen Gratianus”, attestato in epoca imperiale, e divenuto illustre grazie al prestigio dell’imperatore Flavio Graziano. Il nome si diffuse anche tra i cristiani, in riferimento alla Grazia Divina echeggiata in questo personale.

Proverbio del giorno

Dicembre oscuro annunzia buona annata.

Aforisma del giorno

Per avere successo quando si scrive, la cosa migliore è unire l’utile al dilettevole (Orazio)

Accadde Oggi

2009 – Avatar e la nuova frontiera del 3D

2010 – Scoppia la primavera araba

Sei nato oggi?

Per i nati il 18 dicembre, la vita è scritta a caratteri cubitali. Generosi elargitori di grandi progetti, hanno pensieri di ampia portata, pur non traslando mai i dettagli. Di fatto realizzano lavori a lungo termine, seguendo ogni cosa scrupolosamente con il massimo impegno, e il tempo necessario per portarli a compimento dipende direttamente dall’estensione e dalla profondità che essi vogliono dare alla propria opera. Tuttavia, la dedizione che ci mettono, rischiano a volte di essere accusati di superficialità, solo perché mettono troppa carne al fuoco, come se la quantità di cose prodotte fosse inversamente proporzionale alla profondità delle idee.

Celebrità nate in questo giorno

1946 – Steven Spielberg

1963 – Brad Pitt

1980 – Christina Aguilera

1971 – Claudia Gerini

1966 – Gianluca Pagliuca

Scomparsi oggi

2014 – Virna Lisi