Campania tra zona gialla e arancione: ma solo per pochi giorni

Un’Italia tutta gialla, con l’eccezione dell’Abruzzo. È questo il quadro che si va delineando alla vigilia delle feste natalizie, che vedranno però una nuova stretta (in via di definizione) e un ennesimo cambio di colore della cartina. Tra le regioni in bilico c’è la Campania che attende da due settimane di tornare zona gialla. Oggi, Venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni rimaste arancioni.

Sembra altamente probabile che, in base agli ultimi dati relativi a Rt, numero di contagi e ricoveri, Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano possano passare in fascia gialla.

Secondo alcune fonti, però, non ci saranno cambiamenti e le regioni resteranno tutte come sono.

Del resto i cambiamenti durerebbero poco visto che si profila una zona rossa per le festività di Natale.