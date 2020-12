Tutti i vantaggi delle cucine Arrital, una garanzia di funzionalità ed eleganza

Arrital è, senza dubbio, uno dei marchi più famosi nell’ambito dell’interior design. Le sue cucine sono veri e propri capolavori di praticità e comfort: si utilizzano i migliori materiali presenti sul mercato per offrire soluzioni all’avanguardia, dotate di quella bellezza che soltanto le creazioni artigianali più pregiate possiedono.

Un affidabile rivenditore di cucine Arrital è Myl Idea, che seleziona solo ed esclusivamente complementi di qualità per soddisfare ogni esigenza dei clienti. I prezzi sono convenienti e il catalogo è vasto e variegato, affinché ciascun acquirente possa individuare il modello che fa al caso suo. Sono tante le collezioni messe a disposizione, diverse per struttura, colori, stile e dimensioni!

Arrital e i suoi articoli made in Italy

Un primo lato positivo delle cucine firmate Arrital è la produzione al 100% made in Italy. Ciò è un chiaro sinonimo di eccellenza: si pone la stessa, meticolosa attenzione nei confronti di ogni singolo dettaglio, della più piccola finitura.

Queste cucine, che siano angolari o lineari, sono sempre e comunque dotate di forme pulite, geometriche ed essenziali. Si rinuncia a tutto ciò che è superfluo per ottenere un’architettura pura e minimale, capace di integrarsi anche negli ambienti più ristretti. Del resto, le cucine Arrital hanno segnato il raggiungimento di una nuova frontiera nel campo dell’arredamento di interni.

Il potenziale estetico delle cucine Arrital

Una delle caratteristiche fondamentali delle cucine del marchio Arrital è la bellezza. Superfici piacevoli tanto al tatto quanto alla vista, che stupiscono per i loro riflessi e per i giochi di luci e ombre.

Prendiamo, per esempio, la collezione Ak_04 proposta da Myl Idea: cucine altamente scenografiche, nelle quali i pasti in famiglia diventeranno ancora più gradevoli! Prodotti basati su un concept avanzato, in cui le varie componenti non vengono percepite come parti separate, bensì come elementi di un insieme unitario e omogeneo.

La parola d’ordine è flessibilità: le cucine Ak_04 si distinguono per le linee sinuose, nette e fluide. Nello showroom di Myl Idea, situato in via Bava a Torino, è possibile osservare un modello in gres porcellanato e vetro che evidenzia la perfezione dei rivestimenti e degli accessori.

E che dire, poi, delle cucine AK_Project? Un design made in Italy con 6 tipi differenti di apertura, così da accontentare le necessità di tutti. Il cliente ha l’opportunità di scegliere tra l’effetto rovere e il melaminico, tra il fenix e l’acciaio, per personalizzare ad arte i propri spazi domestici.

Un’unione di raffinatezza e praticità

Le cucine Arrital non sono soltanto eleganti, ma anche comode e polifunzionali! Consentono, infatti, di risparmiare centimetri preziosi e di allestire una stanza luminosa, arieggiata e libera da qualunque ingombro.

È indispensabile che, in cucina, ogni inquilino si senta a proprio agio, e che possa muoversi senza problemi tra un mobile e l’altro. L’area disponibile va ottimizzata al meglio, un obiettivo facile da raggiungere grazie agli articoli Arrital: ciò anche in virtù dell’alternanza di pieni e vuoti, e dell’uso di volumi decisi e geometrici.

In più, si impiegano materiali di ultima generazione, pensati per durare nel tempo e per resistere a tutti quei fattori che di norma potrebbero rovinare una cucina. Ci riferiamo a graffi, macchie, umidità, acqua e sbalzi di temperatura. Le superfici progettate dal brand sono poco sensibili allo scorrere degli anni, rimangono come nuove e sono, quindi, un ottimo investimento per il presente e per il futuro di qualsiasi abitazione.

Longevità, solidità, robustezza: a questi punti di forza se ne aggiungono altri, come l’ecosostenibilità e la sicurezza. Arrital offre cucine in linea con la tutela della natura, decorate con vernici atossiche e anallergiche.

Trasparenza, onestà e affidabilità con Arrital

Rivolgersi a un’azienda leader nel settore significa anche usufruire di un servizio serio, professionale ed efficiente. Tutti i prodotti sono completamente certificati, e in grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi.

Impossibile non trovare ciò di cui si ha bisogno in un assortimento così ampio e trasversale! Arrital ci tiene al dialogo con la clientela, e lo dimostra con i suoi 10 anni di assistenza garantita e la sua estesa gamma di cucine – ad angolo, lineari, con isola, con penisola. Gli acquirenti hanno l’occasione di contattare il personale per chiedere un preventivo, o semplicemente per maggiori informazioni.

Lo showroom a Torino di Myl Idea è un fiore all’occhiello per il brand. Le cucine Arrital, sopra citate sono ambientate e curate nei minimi dettagli. Il prezzo outlet è un ulteriore emblema di convenienza e di trasparenza; il team dello shop è sempre pronto a fornire consigli utili in materia di arredo e di abbinamenti.

Arrital concilia bellezza, funzionalità, comfort ed ecletticità. La raffinatezza non mette mai in secondo piano la comodità, e viceversa. Simili proposte sono studiate proprio per venire incontro anche ai gusti più difficili!