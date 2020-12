Torre Orsaia, al via i lavori di metanizzazione

TORRE ORSAIA. Hanno preso il via martedì mattina i lavori di metanizzazione sul territorio comunale. Un intervento atteso da quasi quindici anni.

Per il sindaco Pietro Vicino si tratta di di “Uno dei tasselli fondamentali – insieme alla banda larga – per l’ammodernamento infrastrutturale del nostro territorio, il vero gap che scontiamo verso le aree più ricche e progredite del paese”.

“Lo sviluppo del Cilento passa, infatti, attraverso la realizzazione di quelle infrastrutture che sono indispensabili per assicurare i servizi essenziali ai cittadini e consentire alle aziende di investire sul territorio”, ha aggiunto il sindaco di Torre Orsaia.

“E’ significativo che la realizzazione di questa opera abbia avuto inizio in un anno così drammatico: ci piace considerarlo come un segnale di speranza per un ritorno alla normalità, una normalità fatta di passi in avanti per la crescita del territorio e della comunità”, a concluso il primo cittadino.

La data di consegna dei lavori è fissata per il 31 gennaio del prossimo anno.