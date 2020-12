Salento: niente luci di Natale ma regali a bimbi e anziani

Niente luci di Natale a Salento è nelle sue frazioni, i soldi risparmiati andranno per acquistare un regalo a coloro che maggiormente hanno sofferto per questa pandemia, ovvero i bambini e gli anziani.

Ad annunciare l’iniziativa è il primo cittadino Gabriele De Marco che spiega le ragioni per cui il comune cilentano quest’anno non sarà addobbato a festa come di consueto.

“Quest’anno abbiamo deciso, viste le restrizioni cui siamo e saremo ancor piu’ sottoposti durante le festivita’ natalizie e vista anche la non felice situazione economica in cui versano i Comuni, di non spendere soldi in luminarie ma di investire le somme in un pensiero per bambini e gli anziani del Nostro Comune”, spiega il primo cittadino.

Infatti, tutti gli ultrasettantenni e tutte le famiglie che hanno bambini fino a 10 anni, prima del Natale, con l’aiuto della Protezione civile riceveranno i doni direttamente nelle loro case, con l’augurio – da parte dell’ Amministrazione -di buon Natale e felice anno nuovo! “Anno che speriamo ci liberi da questo morbo schifoso!”, conclude il sindaco De Marco.