Disservizi alla rete internet a Licusati: parte una petizione

Una raccolta firme indirizzata al Comune di Camerota, alla Regione Campania ed a tutte le aziende competenti “per chiedere l’attivazione della fibra ottica e la sostituire dei cavi in rame della linea telefonica ormai obsoleti” nella frazione di Licusati- L’iniziativa, lanciata on line da Moreno Chirichiello, ha già ottenuto il sostegno di diversi cittadini. Il motivo è presto detto: “In queste zone si registrano interruzioni costanti e velocità della rete internet non consona alle tariffe pagate”.

Stanchi di una linea telefonica che regala disservizi ad internet eccessivi, i cittadini hanno scelto di avviare una petizione on line (clicca qui per firmare)

“Lo scopo primario di questa petizione è quello di usufruire di un servizio che porterà innumerevoli benefici di comodità, innovazione tecnologica, servizi turistici, comunicazioni di emergenza e soprattutto garantirà a studenti, lavoratori e non solo di non avere continue problematiche ed impedimenti che l’obsoleta infrastruttura attuale provoca”, scrivono i promotori.