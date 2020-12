Sapri: parziale ripresa del mercato

SAPRI. Prima parziale riprese dei mercatini cittadini. E’ quanto prevede una ordinanza firmata dal sindaco Antonio Gentile.

Si riparte venerdì 18 dicembre ma unicamente per il mercato di via Quarto (alle spalle del mercato coperto) e di quello di via D’Annunzio, laddove è prevista la vendita di prodotti alimentari.

Restano, per tutti gli altri casi, le limitazioni già previsti con i precedenti provvedimenti firmati dal primo cittadino in conseguenza dell’emergenza covid.

A Sapri, nelle scorse settimane, si sono registrati picchi di contagio che hanno consigliato di limitare le occasioni di assembramento. Domenica prossima, 20 dicembre, spazio anche al mercatino di Coldiretti.