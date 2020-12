Vallo: tenta furto in alimentari e viene trovato con la droga, denunciato

VALLO DELLA LUCANIA. Entra in una attività commerciale per rubare generi alimentari e viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Un sessantenne di Vallo della Lucania, appartenente alla ben nota famiglia di zingari già protagonista di altri episodi di cronaca, è stato denunciato in stato di libertà e segnalato al prefetto di Salerno. L’intervento dei carabinieri della compagnia di Vallo agli ordini del capitano Annarita D’Ambrosio è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione del titolare dell’attività commerciale che non appena si è reso conto della presenza del sessantenne che si aggirava nel negozio con fare sospetto, ha chiesto l’intervento dei militari.

Una prima risposta importante della comunità locale all’invito lanciato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Aloia e dagli stessi Carabinieri ai cittadini di Vallo all’indomani della violenta rissa che si è verificata il 4 novembre scorso in piazza Vittorio Emanuele il 4 novembre scorso e che vide protagonisti altri membri della famiglia di zingari.

La denuncia di ieri è un primo significato risultato della collaborazione tra cittadini e force dell’ordine al fine di garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Il sessantenne oltre ai prodotti sottratti dagli scaffali dell’attività commerciale aveva in tasca della sostanza stupefacente, un quantitativo definito per uso personale.