UNISA: Prossimo appuntamento della rassegna FILMIDEA con PIF

Mercoledì 16 dicembre si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams il dibattito dal titolo “Il Testimone. Cinquanta anni di storia italiana tra Cinema e Tv” con il conduttore, regista e scrittore siciliano PIF. L’incontro, che avrà inizio alle ore 11.00, costituisce soltanto l’ultimo della rassegna FILMIDEA 2020/21 “Giornate di studio su storia, cinema, musica e Tv”, realizzata con la collaborazione dei Dipartimenti di Studi Umanistici, di Scienze del Patrimonio Culturale e di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno.

La rassegna FILMIDEA, ormai giunta alla XVII edizione, è un progetto didattico che interpreta il cinema (e in generale i media audiovisivi) come strumento di studio e momento di approfondimento culturale.

In questo periodo in cui le piattaforme digitali costituiscono il principale mezzo di svolgimento delle attività didattiche, l’Università di Salerno organizza in questa stessa modalità anche numerosi seminari e incontri formativi.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati e sarà possibile assistervi cliccando qui.