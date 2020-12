Paura sul Lungomare di Agropoli, perde controllo dell’auto e si ribalta

Attimi di paura intorno alle 16 sul Lungomare di Agropoli. Un’auto, una Fiat Panda, si è ribaltata mentre si dirigeva in direzione del centro cittadino. A bordo un uomo non del posto. Stando alle prime testimonianze dei presenti, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura che sarebbe sbandata per poi cappottarsi adagiandosi su un fianco. Il guidatore è uscito illeso dal mezzo.

Per fortuna non risultano coinvolti altri mezzi né pedoni. L’episodio è avvenuto a pochi metri da alcune attività.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Agropoli. A ricostruire la dinamica del sinistro la Polizia Municipale.