Oroscopo: Cancro, in amore siete troppo esigenti

Ariete – Non è proprio il momento di rivendicare avanzamenti di carriera: la situazione è critica. Interessanti sviluppi nel settore affettivo.

Toro – Siete i vostri migliori promotori professionali, ma non dovete sentirvi troppo sicuri di voi stessi. Scelta difficile in amore.

Gemelli – Negli affari cercate di non sbagliare compagni di avventura o la caduta sarà rovinosa. Sentimenti da rivalutare.

Cancro – Studiate bene le prossime mosse: la situazione nel lavoro è piuttosto ingarbugliata. In amore siete troppo esigenti.

Leone – Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un incarico nuovo e interessante. Relazioni sentimentali movimentate.

Vergine – Soltanto quando assumerete una posizione chiara e coraggiosa i superiori cominceranno a notarvi. L’amore sta migliorando.

Bilancia – Fate di tutto per farvi notare da un superiore che potrebbe affidarvi un incarico prestigioso. Stimoli straordinari in amore.

Scorpione – Non siate troppo smaniosi di portare a termine un progetto di lavoro. Tutti i tasselli devono andare al loro posto. Un amore sempre più profondo.

Sagittario – Solo che lo vogliate potrete svolgere un ottimo lavoro di squadra con risultati eccellenti. Incontro folgorante con un Leone.

Capricorno – Una delusione nel lavoro può essere preziosa e aprire la strada al successo: basta farne tesoro. In amore siete troppo orgogliosi.

Acquario – Un affare non si concluderà, malgrado il vostro impegno. Non scoraggiatevi verranno occasioni migliori. In amore siete troppo superficiali.

Pesci – Stringete i denti ancora un po’ e presto nel lavoro scompariranno tutte le difficoltà. Felice la situazione affettiva.