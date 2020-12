Montesano: addio a Teresa Manduca. Proclamato lutto cittadino

La comunità di Montesano Sulla Marcellana piange Teresa Manduca, per tutti, semplicemente, la Signora Teresa.

Nel 2019, il Comune, nell’ambito del Premio Gagliardi, la insignì, per la sua storia, per il suo impegno, per la sua capacità imprenditoriale e senso del sacrificio, del Premio al Lavoro, emblema di una comunità del fare che si riconosceva nel suo alto e valoroso esempio.

“Andava fiera di quel premio ricevuto in quel paese che l’ha considerata sempre come una sua illustre cittadina – ricorda il sindaco Giuseppe Rinaldi – Illustre per la sua umiltà, per il suo spessore, per la sua capacità di vivere i dolori acuti della vita, per il suo essere artefice di un vera e propria palestra del lavoro per tanti, tantissimi, giovani del nostro territorio che oggi, giustamente, la piangono. Chi non ricorda il suo muoversi continuamente nella sua grande auto per organizzare gli eventi lieti della vita di intere generazioni del nostro paese. Una Donna forte, energica, decisa. Ha interpretato quel grande legame che lega Montesano, il Vallo di Diano al Venezuela, ha sostenuto la comunità nella battaglia contro la stazione elettrica Terna, offrendo sempre il suo ausilio, ha fatto la storia della ristorazione e della recettività nel nostro territorio, è indiscutibile e riconosciuto da tutti”.

“Perdiamo un pezzo della nostra storia che, tuttavia, sono certo continuerà a vivere negli occhi, nel cuore e nella mente delle persone a Lei vicine”, conclude il primo cittadino.

La signora Teresa Manduca ha fatto la storia nel mondo della ristorazione del Vallo con lo storico Hotel Venezuela. Il comune scelto di proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie che si terranno domani.