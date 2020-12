Felitto e Monteforte: dal Comune regali per bimbi e anziani

“Abbiamo bisogno di speranza e di credere nel futuro che sia ricco di emozioni , sensazioni e nuova vita.Per questo Natale, impossibilitati nell’organizzare eventi, come nostro fare solito, per il periodo di festività, abbiamo pensato di rallegrare i nostri ragazzi e bambini con un piccolo pensierino”. Così dal Comune di Felitto hanno annunciato che i bimbi del paese riceveranno un dono a casa da parte dell’amministrazione comunale.

Babbo Natale ha iniziato la distribuzione, insieme al Sindaco Carmine Casella e ad una rappresentanza dei consiglieri. Il messaggio che si è voluto lanciare è questo: “La pandemia non ferma la fantasia!Per questo, bambini e ragazzi, leggete, leggete sempre, leggete per vivere fantastiche avventure, per scoprire nuovi mondi, per sognare terre lontane, per accarezzare i sentimenti di grandi storie d’amore, per volare con Superman e salvare i cittadini dal male insieme a Batman, per sperimentare insieme ad Einstein, correre con i ragazzi di Via Pal e con le piccole donne. Leggete per vivere non una sola vita ma migliaia”.

Anche a Monteforte Cilento si è scelto di fare degli omaggi ai cittadini. In questo caso ad essere consegnati saranno dei cesti natalizi: 120 quelli che verranno destinati, uno per ciascun nucleo familiare.