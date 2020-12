L’almanacco del 13 dicembre 2020

E’ il 348° giorno dell’anno, 50ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 18 giorni.

Santi del giorno

Santa Lucia (Vergine e Martire)

Sant’Autberto (Vescovo)

Sant’Antioco di Sulcis (Martire)

Sant’Odilia (Ottilia) di Hohenbourg (Badessa)

Santa Lucia è la protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi.

Etimologia

Lucia, femminile del prenome romano “Lucius”, deriva dal termine “lux”, “luce”. Era un nome destinato ai bimbi nati in pieno giorno. Portata all’avventura, è difficile trovarla più di una volta nello stesso posto e con le stesse persone. E’ molto eccentrica. Ama lo scontro verbale ma anche fare gradevoli sorprese. Le sue scenate di gelosia danno vita a battibecchi e discussioni interminabili. Preferisce un partner che sappia problematizzare, ma che sia soprattutto fedele e capace di amare con grande trasporto. Curiosissima e naturalmente “psicologa”, impara in poco tempo vizi e virtù di chiunque le interessi.

Proverbio del giorno

Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia..

Aforisma del giorno

Per me è veramente necessario saper soffrire, giacchè in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1903 – Brevettato il cono gelato

1937 – Massacro di Nanchino

Sei nato oggi?

La tua caratteristica dominante è la passionalità. Vivi qualunque situazione con grande intensità e vi dedichi tutte le tue energie. Grazie a questo impegno, e a un pizzico di fortuna, nel lavoro raggiungi velocemente posizioni importanti. In amore però l’intensità del tuo sentimento è pari alla tua gelosia, generalmente immotivata. Cerca di frenarti e non tormentare il partner con sospetti assurdi e scenate fuori luogo.

Celebrità nate in questo giorno

1946 – Pierino Prati

1982 – Elisa Di Francisca

1965 – Ilario Di Buò

1980 – Anna Giordano Bruno