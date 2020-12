L’almanacco del 12 dicembre 2020

E’ il 347° giorno dell’anno, 50ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 19 giorni.

Santi del giorno

Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

San Corentino di Quimper (Vescovo)

San Valerico (Abate)

Etimologia

Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad una figlia attesa e desiderata da tanto tempo e nata quando ormai si erano perse le speranze. Celebre fu Giovanna D’Arco, l’eroina che guidò l’esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei cent’anni. Giovanna è tra i 10 nomi femminili più diffusi tra la popolazione adulta italiana, mentre non appare tra i primi 50 nomi più usati per le nuove nate degli ultimi anni

Proverbio del giorno

Pane finché dura, ma il vino a misura

Aforisma del giorno

L’uomo saggio si costruisce più opportunità di quante ne ha trovate. (Bacone)

Accadde Oggi

1969 – Strage di piazza Fontana

Sei nato oggi?

I nati il 12 dicembre pongono fortemente l’accento sul proprio aspetto fisico, sul modo in cui si muove e, in generale, su tutto ciò che fanno con il corpo. Con questo non si vuole affermare che essi non pongano alcuna attenzione alla sfera mentale e spirituale; è solo che sono decisamente affascinati dai diversi atteggiamenti che il corpo può assumere; anzi, la loro specialità può a volte essere addirittura quella di leggere il linguaggio del corpo delle altre persone e riuscire a disporre di una sorta di finestra attraverso cui vedere lo stesso emotivo o psicologico di qualsiasi individuo con il quale si trovino ad integrare.

Celebrità nate in questo giorno

1915 – Frank Sinatra

1863 – Edvard Munch

1970 – Jennifer Connelly

1969 – Fiona May