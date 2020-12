Cilento: pioggia di fondi per valorizzazione del territorio

Pioggia di fondi per i comuni cilentani grazie al Gal Cilento Regeneratio. L’Ente ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative allo stanziamento di risorse regionali derivanti da due misure dedicate ai comuni: una è relativa alla creazione di centri culturali per la valorizzazione del patrimonio della dieta mediterranea, l’altra per percorsi turistici. In entrambi i casi la cifra massima che ciascun comune avrebbe potuto richiedere era di 60mila euro.

Ammonta a 690mila euro, invece, la dotazione complessiva per ciascuna misura.

Ammissibili, per la prima misura le domande di Moio della Civitella, Laureana Cilento, Campora, Trentinara, Ogliastro Cilento, Magliano Vetere, Piaggine, Ceraso Altavilla Silentina, Valle dell’Angelo e Casal Velino. Per la seconda, invece, Castel San Lorenzo, Torchiara, Perdifumo, Rutino, Cannalonga, Roccadaspide, Novi Velia, Sacco, Perito e Ogliastro Cilento.

Sarà ora la Regione Campania a valutare le graduatorie.