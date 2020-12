VIDEO | Come si viveva una volta in Cilento?

Come si viveva una volta in Cilento? E’ questa la domanda che il fotografo e videomaker Antonio Ferolla si è posto realizzando uno straordinario documentario. Ciò che emerge è un interessante spaccato della società di una volta dove si andava avanti tra lavoro e sacrifici. Gli anziani che Antonio Ferolla ha intervistato raccontano la loro gioventù, quando non esistevano le tante comodità che abbiamo oggi. Ma ci si sapeva accontentare e si era felici nonostante si era costretti a vivere con poco, ai limiti della povertà.

Ancora una volta il videomaker cilentano ci regala una importante testimonianza del Cilento di un tempo.