Riprendono ricoveri programmati e attività ambulatoriali negli ospedali

Riprendono i ricoveri programmati non urgenti e le attività ambulatoriali negli ospedali e nelle strutture accreditate. Lo ha reso noto l’Asl Salerno che indica la data odierna come quella per la graduale ripresa. “Il riavvio – precisa però l’Asl – rimane comunque subordinato al rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid – 19, con particolare attenzione all’impiego dei dispositivi di protezione e al rispetto del distanziamento sociale”.

Restano comunque operative le aree temporanee dedicate ai pazienti covid.