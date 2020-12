Decessi all’ospedale di Agropoli: Botticchio presenta interrogazione

AGROPOLI. Non solo in consiglio regionale, la questione relativa al covid hospital sarà discussa anche nel consiglio comunale di Agropoli.

Il consigliere comunale della Lega, Gisella Botticchio, ha infatti interrogato l’assessore Rosa Lampasona in qualità non solo di componente della giunta con delega alla sanità, ma anche di responsabile della terapia intensiva dell’ospedale covid di Agropoli.

La polemica si era già accesa nei giorni scorsi allorquando proprio l’esponente della Lega aveva sollevato perplessità sul numero di decessi registrati presso il presidio ospedaliero di via Pio X. Troppi 14 morti in poco più di un mese secondo il consigliere comunale che chiedeva di sapere se il nosocomio fosse adeguatamente dotato di personale specializzato.

Il caso sarà oggetto anche di una interrogazione in consiglio regionale da parte del leghista Attilio Pierro. In consiglio comunale, invece, Botticchio chiederà di conoscere il numero complessivo dei pazienti ricoverati e l’esito di tali ricoveri. Ciò al fine di comprendere se quanto meno sotto il profilo statistico vi siano delle anomalie nel rapporto ricoverati – deceduti.

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, nei giorni scorsi, aveva sottolineato come la percentuale di decessi registrati ad Agropoli fosse bassa rispetto al dato provinciale, ma i numeri sciorinati dal primo cittadino hanno determinato alcune perplessità. Di qui l’interrogazione del consigliere della Lega.