Casal Velino: ok ad un residence a ridosso del mare

CASAL VELINO. Un complesso turistico-alberghiero in prossimità del mare. Dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Pisapia c’è l’ok alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche se con precise prescrizioni e l’obbligo di sottoporre l’intero progetto a Valutazione di Incidenza (VIA). Nello specifico una società del napoletano ha previsto un piano di lottizzazione per realizzare strutture turistico-ricettive in località Isola, a ridosso della foce del fiume Alento.

Residence sul mare: il progetto

Verrebbero realizzati dei cottage ad uno o due livelli con coperture a “tetti verdi” e un corpo centrale a parco con essenze autoctone dove sono previste anche attrezzature comuni al residence alberghiero, ovvero bar, ristorante, centro benessere con piscina.

L’area interessata da lavori è di circa 44mila metri quadrati. 12 i corpi di fabbrica comprensivi di residence alberghiero, parcheggi, oasi naturalistica ed aree verdi.

Le prescrizioni del Comune

Il Comune di Casal Velino ha imposto che l’oasi naturalistica occupi una superficie di almeno 15mila metri quadrati nell’ambito dell’intero complesso e ha chiesto l’accessibilità a tutte le aree non occupate da fabbricati e piscina. Inoltre è fatto obbligo di non installare strutture sull’arenile; non utilizzare piante non autoctone; sarà necessario rispettare tutte le regole previste per il sito del Fiume Alento.

Prevista anche la tutela della spiaggia: non potranno essere utilizzati mezzi meccanici per la pulizia della costa e l’arenile non dovrà essere reso accessibile a mezzi meccanici.

Il Comune, come prescritto dal Piano Regolatore, nell’ambito del piano di lottizzazione otterrà un’area di 6990 metri quadrati.