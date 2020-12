Sala Consilina, genitori scrivono al Ministro Azzolina: si proroghi la Dad

Coronavirus e riapertura scuola primaria a Sala Consilina: i genitori di circa 80 bambini della scuola elementare dell’istituto comprensivo “Camera” scrivono al ministro Azzolina, alla regione e all’ufficio regionale per chiedere di far slittare il ritorno in aula.

“Chiediamo la proroga della dad fino al 9 gennaio anche per i bambini delle prime e seconde classi. Dal sindaco e dal dirigente scolastico non abbiamo ricevuto riposte”, scrivono nella missiva.

Ecco il testo integrale:

Al Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico regionale per la Campania

Nella persona del Dir.generale Dott.ssa Luisa Fransese

Assessorato Regione Campania alla Scuola –Politiche sociali- Politiche giovanili

Nella persona della Dott.ssa Lucia Fortini

Oggetto: Ordinanza Giunta Regionale della Campania n.95 del 07 dicembre 2020 art.1.3 Richiesta urgente di intervento per la prosecuzione dell’attività scolastica a distanza fino al 09 gennaio 2021 relativa alle classi IB, II B, IC e II C della Scuola primaria dell’ Istituto Comprensivo “Camera” via Matteotti, 84036 Sala Consilina (SA)

Premesso che

– l’Ordinanza in oggetto ha consentito a decorrere dal 9 dicembre c.a. l’attività didattica in presenza per le Scuole dell’Infanzia e per le classi prime e seconde della Scuola Primaria sul territorio della regione.

-E’ demandata ai Sindaci l’adozione di provvedimenti di sospensione della didattica in presenza qualora siano riscontrate criticità in termini di contagio sul proprio territorio di competenza a fronte dell’analisi dei dati reali comunicati dalle Asl e che resta demandata ai Dirigenti scolastici la verifica delle altre condizioni, anche alla luce del personale in servizio

– che nel rispetto delle gerarchie territoriali gli Scriventi hanno formalmente avanzato medesima richiesta, che si allega, al Sindaco del Comune di Sala Consilina nonché il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Camera”

– che le perplessità e lo stato di preoccupazione da genitori non hanno avuto riscontro dalle Autorità investite e che sono logisticamente nelle condizioni di poter accertare le criticità su territorio di propria competenza

Con la presente tutti i genitori dei bambini delle classi di cui all’oggetto richiedono a Codeste Spett.le Autorità un vigoroso intervento alla luce dei poteri conferiti dall’art. 1.3 della succitata Ordinanza della Giunta Regionale al fine consentire ai giovani studenti la prosecuzione della didattica a distanza fino al 09 gennaio 2021.

Tale richiesta viene avanzata per comprovate ragioni.

Il Comune di Sala Consilina è situato nel Vallo di Diano colpito da un numero considerevole di contagi, tanto che alcuni dei Comuni del comprensorio, soprattutto a fronte seconda ondata pandemica particolarmente virulenta, hanno infatti disposto a decorrere dal 09 dicembre c.a. la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Dall’inizio della pandemia il Comune di Sala Consilina ha contato 15 decessi e 400 contagi.

Nel mese di ottobre c.a. si è registrato un caso proprio presso la Scuola Secondaria dell’Istituto “Camera”

Tra i 55 contagiati della seconda ondata accertati alla data odierna , 40 hanno meno di diciotto anni e tra questi ultimi 9 sono bambini di età compresa tra i 2 e gli 12 anni.

Ad oggi non è stato completato lo screening sugli studenti e le loro famiglie che avrebbe dovuto concludersi in vista della riapertura delle scuole. Vieppiù, non sono noti i risultati dei tamponi effettuati e di quelli a farsi.

In questa circostanza di assoluta incertezza epidemiologica gli Scriventi intendono contemperare il diritto alla salute dei propri figli e delle rispettiva famiglie con il sacrosanto diritto allo studio attraverso la prosecuzione della didattica a distanza, che in questo periodo difficile, si è rivelato un valido strumento per il regolare svolgimento delle lezioni.

Fiduciosi in un positivo riscontro si porgono

Cordiali saluti

Sala Consilina, 09 dicembre 2020

I rappresentanti di classe

Fina Elena

Pietro Pernetti

Virginia Petrazzuolo

Pancaldi Stefania