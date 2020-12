Controlli anticovid anche nelle stazioni del Cilento

Anche nelle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, laddove giungono treni che effettuano collegamenti interregionali, verranno effettuati degli screening per fronteggiare l’emergenza covid. È quanto prevede una ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca. I controlli interesseranno anche l’aeroporto di Napoli e le principali stazioni della Regione. Ai passeggeri in arrivo verrà misurata la temperatura.

All’Asl, inoltre, è stato demandato il compito di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di

sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening.

I controlli verranno effettuati dal 12 dicembre al 7 gennaio, periodo in cui si prevede un esodo dal nord.