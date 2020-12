Perito, polemiche dopo il consiglio comunale: “Minoranza imbavagliata”

PERITO. E’ polemica dopo l’ultimo consiglio comunale. A manifestare malcontento è il gruppo di minoranza che in seguito alla pubblica assise di lunedì ha diffuso un manifesto nel quale invita il sindaco Carlo Cirillo alle dimissioni. I malumori sono emersi con l’indagine che ha coinvolto anche il primo cittadino per presunte irregolarità negli appalti, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l’andamento del consiglio comunale. L’ultimo argomento all’ordine del giorno era relativo a delle comunicazioni del sindaco in merito alla vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Cirillo ha fatto un resoconto dei fatti, quindi ha dichiarato chiusa la seduta. “Al termine del discorso, tra gli applausi della sua maggioranza, il sindaco ha chiuso il consiglio, senza darci la possibilità di fare qualsiasi tipo di domanda sulla vicenda – spiega il consigliere Ivana Cirillo – non credo che questo sia un atteggiamento normale, l’opposizione ha il diritto di parlare perché esplica il proprio ruolo istituzionale e rappresenta quasi la metà della popolazione, invece siamo stati imbavagliati”.

Il gruppo di minoranza è pronto a segnalare la vicenda anche al Prefetto e intanto chiede con forza le dimissioni del sindaco per il terremoto giudiziario che ha coinvolto Perito. “Da convinti garantisti – si legge in un manifesto del gruppo Rinascere e Rinnovare – lasciamo alla magistratura il compito di accertare i reati e rispettiamo la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Allo stesso tempo, però, la circostanza che il sindaco, il capogruppo di maggioranza e l’attuale unico funzionario comunale siano sottoposti a indagine non può lasciare indifferenti”.

La minoranza del comune cilentano ritiene che al di là delle responsabilità, certe condotte “siano meritevoli di ferma censura sotto il profilo politico” e ricorda di aver già segnalato l’esistenza di “condotte amministrative dubbie o disinvolte”.

“Le dimissioni immediate – concludono i consiglieri Ivana Cirillo e Marcello Ponzo – appaiono l’unico gesto responsabile che chiediamo a gran voce di adottare”.