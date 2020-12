“Passeggeri: quali diritti in tempo di Covid19?”. Un webinar dell’Ordine degli avvocati di Vallo

Il prossimo 11 dicembre, sulla Piattaforma Zoom, l’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania organizza un Webinar per il Ciclo di Formazione Continua degli avvvocati con attribuzione di 3 Crediti Formativi. Il titolo è “Passeggeri:quali diritti in tempo di Covid19?” La Pandemia ha sicuramente influenzato in maniera negativa anche il mondo del trasporto passeggeri dando vita ad uno “scontro” di interessi contrapposti: da una parte quello delle imprese costrette ad annullare i servizi di trasporto con gravi conseguenze economiche e, dall’altra, quello dei viaggiatori prenotati a vedersi rimborsato il titolo di viaggio. Nel

l’occasione sarà presentato l’e-book “!La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza” dell’avvocato Alfonso Mignone edito da Passerino.

Per info: www.forovallo.it

