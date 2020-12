Maltempo, allerta rossa: notte insonne e protezione civile al lavoro

Sono trascorse senza particolari problemi le prime ore con l’avviso di allerta meteo di colore rosso in vigore. Su tutto il comprensorio cilentano la Protezione Civile regionale ha previsto il massimo grado di pericolosità per le condizioni meteo avverse valido per l’intera giornata. La notte è stata caratterizzata da pioggia e vento ma nelle prossime ore la situazione potrebbe peggiorare. Già da ieri le squadre di protezione civile sono in pre-allarme. I volontari hanno presidiato il territorio pronti ad intervenire. Anche gli operai comunali e delle comunità montane erano stati allertati.

Nel pomeriggio una videoconferenza tra gli amministratori locali e la sala operativa regionale della protezione civile ha permesso di fare il punto della situazione e al termine i sindaci hanno preso i dovuti provvedimenti per fronteggiare eventuali criticità. In molti hanno chiuso gli istituti scolastici visto il grado di pericolosità, altri hanno invitato i cittadini a non uscire di casa.

La situazione più preoccupante nel Golfo di Policastro dove prima Santa Marina, Ispani e Vibonati, poi Sapri erano già state danneggiate dal maltempo.

A Vibonati ieri sera si è lavorato per ripulire alcuni tombini e canali. A Santa Marina il sindaco Fortunato ha posizionato otto escavatori nelle aree più critiche e aperto il cineteatro in caso di necessità. Per molte famiglie è stata una notte insonne.

A Camerota chiusa la strada del Ciglioto; a Palinuro la protezione civile del Gruppo Menaica ha perlustrato la zona per l’intera notte. Danni ad un’auto nei pressi del porto per la caduta massi. Nell’area del Monte Stella qualche disagio tra i comuni di Lustra, Laureana, Perdifumo, per la caduta di rami e pietre sulla carreggiata.

A Roscigno chiuso il tratto stradale Roscigno – bivio di Corleto Monforte. Il sindaco Pino Palmieri ha invitato i cittadini a “non avventurarsi sul tratto stradale Roscigno/ Sacco… è molto pericoloso”.

Resistono i corsi d’acqua, da nord a sud, ma nelle prossime ore si prevedono aumenti del livello idrografico di tutti i bacini con possibilità di tracimazione di torrenti e canali. L’allerta meteo è valida per tutta la giornata. La protezione civile regionale raccomanda di non restare ai piani bassi delle abitazioni e di uscire solo se necessario.