Il fornitore di valuta estera più innovativo: IQ Option

IQ Option è stata fondata nel 1981 e vanta un’enorme conoscenza nel settore del commercio di valuta estera che include quasi due decenni. È riuscita a riunire molti consumatori in tutto il globo in questo periodo di operazioni di successo e a fare del suo brand un etichetta mondiale. Lo documenta la sua forte presenza in quasi 90 località nel globo con progetti di espansione nel futuro. Il personale qualificato delle risorse umane si impegna a garantire che fornisca servizi di alta qualità che migliorino l’interazione del cliente durante il trading.

Conti Commerciali

IQ Option offre solo due conti commerciali ai suoi numerosi consumatori. Questi conti sono il conto di trading standard e il conto demo. Entrambi hanno caratteristiche speciali che li rendono unici nel fornire servizi ai consumatori.

Il conto commerciale standard IQ Option

Si tratta di un normale conto commerciale IQ Option che un cliente registrerà sul sito. Questa pagina web è adatto sia per i principianti che per i trader di forex esperti. Uno dei vantaggi di trattare con questo conto sono, tra gli altri, i seguenti:

Opportunità di business indipendenti dalla piattaforma con una vasta gamma di dispositivi

Deposito basico di $10.

Rilascio 1:20.

50% di sconto sulle commissioni per i nuovi trader sulla piattaforma.

Il conto demo di IQ Option

Il conto demo IQ Option è un conto di trading specificamente progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori che non hanno familiarità con il concetto di trading in valuta estera. Si tratta di un conto che offrirà tutorial sul nuovo cliente che gli mostrerà come eseguire le transazioni e il concetto generale del loro funzionamento. È compatibile sia con la piattaforma mobile IQ Option che con la piattaforma web, rendendola facile da aprire e da utilizzare. Il conto viene fornito con circa 50.000 dollari in denaro virtuale, permettendo al cliente di imparare a fare transazioni redditizie.

Quindi, fondamentalmente il conto di trading demo è un conto che serve come un kit educativo e come un passo per il cliente per avere più esperienza nel trading sulla piattaforma IQ Option.

Fiducia dei fondi

IQ Option ha sede nel centro di negoziazione di valuta estera di Cipro, il che significa che ha accesso ad attività di cambio redditizie per i suoi molteplici acquirenti, milioni in tutto il mondo. Questo ampio sostegno di consumatori con un grande volume di trading associato è una testimonianza assoluta della sua credibilità in questo settore in continua crescita.

IQ Option è un trader credibile con una totale integrità che ha costruito nel tempo con le sue operazioni pulite che portano a mantenere la fiducia dei consumatori. Per questo motivo, fa del suo meglio per avere un estratto conto pulito ottenendo le licenze necessarie per il suo corretto funzionamento. Ha inoltre soddisfatto le condizioni e gli standard stabiliti da vari organismi di regolamentazione in tutti i settori in cui la società opera, al fine di mantenere la propria credibilità e reputazione. In particolare, è stato approvato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

Tutti i fondi dei consumatori conservati nei bagagli di IQ Option sono garantiti per mantenere l’integrità dell’azienda e per mantenere il rapporto con il cliente. Le misure adottate per garantire la sicurezza del denaro di questo cliente comprendono

Utilizzo di conti bancari separati che detengono in modo diverso il patrimonio e i fondi dei consumatori.

Coperto dal fondo di compensazione per gli investitori che compenserà i consumatori per un certo importo in caso di liquidazione del patrimonio o di mancato trasferimento di denaro dei consumatori.

Il sito è credibile a giudicare dai vari premi e riconoscimenti che ha raccolto nel corso degli anni. Le risposte e le recensioni dei consumatori di IQ Option danno una serena impressione di trattare con questo commerciante.

Termini e condizioni

Il primo deposito basico

L’importo basico di deposito per il conto di trading demo IQOption regolare è di $15. Tuttavia, è necessario avere almeno $90 sul tuo conto per poter fare trading in modo efficace e fornire uno scudo per gli investitori.

Spread e commissioni

Non viene addebitato alcun differenziale, ma si applica una tariffa di 0,05 dollari per 1.000 dollari.

Piattaforme di trading

IQOption demo si avvale di una piattaforma di trading personalizzata basata sul web di IQOption demo. Questa piattaforma è autentica e aiuterà la rapida esecuzione delle transazioni, oltre ad essere facile da usare per il cliente.

Tra i vantaggi di questa piattaforma commerciale vi sono, tra gli altri, i seguenti

È basato sul web, quindi non ci sono problemi con i download e simili.

Compatibile con tutti i dispositivi che accedono a Internet attraverso una connessione Internet.

L’ampio display permette di distinguere facilmente le numerose funzioni e favorisce l’accessibilità.

Utilizza grafici ad alta gamma che aiutano una facile analisi dei dati post- registrazione. Tra i grafici ci sono il diagramma dell’aereo, il diagramma a candela, il diagramma di Spinno e il diagramma di linea.

Piattaforma mobile IQ Option

Con il crescente utilizzo dei smartphone, era giusto che questa pagina web creasse applicazioni che potessero essere scaricate e utilizzate dai smartphone. Queste applicazioni sono compatibili per l’utilizzo con dispositivi Android, dispositivi gestiti da ios e sono disponibili gratuitamente sui corrispondenti link di download.

I vantaggi dell’utilizzo della piattaforma di telefonia mobile sono

Facile da usare grazie all’interfaccia utente interattiva.

E’ compatibile con la maggior parte dei dispositivi compatibili.

Provvede mezzi di analisi avanzati nella grafica.

Nel complesso, entrambe le piattaforme attireranno sia i trader principianti che quelli esperti, offrendo loro una preziosa esperienza per i consumatori.

Promozioni IQ Option

Le seguenti promozioni sono attualmente tra le offerte della pagina web di educazione demo IQOption.

Fornire un manuale per principianti per la gestione di diverse unità crittografiche come Ethereum, Bitcoin e Litecoin.

Offrendo un programma di affiliazione che vi permette di guadagnare una commissione concordata inserendo i vostri banner sul vostro sito web. Ciò avviene mediante la registrazione di un conto socio.

Metodi di deposito e di prelievo

Il deposito su IQOption demo sono gratuiti e accettano Visa, Skrill, MasterCard, Neteller, Trustly e Ideal con molti altri mezzi di compenso. Se si utilizza una carta di debito o di credito, è necessario confermare all’emittente eventuali restrizioni della carta.

Quando si risparmia, si utilizzano le modalità e si chiede prima il pagamento. Poi si inseriscono i dettagli della intento, o bonifico bancario o carta. Verrà addebitata una tassa in supporto alla modalità selezionata. L’elaborazione del pagamento può essere tempestiva o richiedere fino a 2-4 giorni.