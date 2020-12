Cicerale: “Emergenza rossa e operai comunità montana in cassa integrazione”

CICERALE. “Con un’emergenza rossa, la comunità montana Alento Monte Stella ha messo in cassa integrazione i dipendenti che operano sul territorio di Cicerale”. Così Gerardo Antelmo, primo cittadino del comune cilentano.

“Nonostante le risultanze dell’incontro di ieri con il Prefetto, nonostante una pec inviata ieri alla Comunità Montana e per conoscenza al Prefetto, nonostante due telefonate di ieri al Presidente Angelo Serra, stamattina mi ritrovo i dipendenti che operano sul territorio comunale in cassa integrazione per avverse condizioni meteo con grave danno nelle operazioni di monitoraggio e di intervento delle condizioni idrogeologiche del territorio”, prosegue il sindaco di Cicerale.

“Chiederò immediatamente una verifica di maggioranza della governance dell’ente montano salvo riservarmi eventuali denunce alla Procura della Repubblica”, conclude Antelmo.

Il presidente della Comunità Montana e sindaco di Laureana Cilento, Angelo Serra, non replica alle accuse ma si limita a precisare che “Gli operai attualmente a disposizione sono in numero sufficiente”.